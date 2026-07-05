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        Sivas'ta arıların saldırısına uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde arıların saldırısına uğrayan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 14:53 Güncelleme:
        Sivas'ta arıların saldırısına uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı

        Sivas’ın Suşehri ilçesinde arıların saldırısına uğrayan kişi tedavi altına alındı.


        Şar köyünde Abdurrahman İşçi (67), komşusu N.Ç’ye ait kovanlardan çıkan arıların saldırısına uğradı.

        Köylülerin yardımıyla kurtarılan İşçi, Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kalbinin durduğu ve ilk müdahalenin ardından hayata döndürüldüğü öğrenilen İşçi, Sivas Numune Hastanesi’ne sevk edildi.

        İşçi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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