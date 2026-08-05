Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta asker olmak isteyen engelli genç için temsili "asker eğlencesi" düzenlendi

        Sivas'ta asker olmak isteyen engelli genç için temsili "asker eğlencesi" düzenlendi

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde askere gitmek isteyen zihinsel engelli genç için temsili "asker eğlencesi" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 10:29 Güncelleme:
        Sivas'ta asker olmak isteyen engelli genç için temsili "asker eğlencesi" düzenlendi

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde askere gitmek isteyen zihinsel engelli genç için temsili "asker eğlencesi" yapıldı.

        İlçe sakinleri, asker olmak isteyen yüzde 70 görme engelli ve zihinsel engelli 35 yaşındaki Yusuf Ceyhan için eğlence programı hazırladı.

        Kamuflaj giydirilip asker tıraşı edilen Ceyhan için ilçe meydanında davul ve zurna eşliğinde halaylar çekildi.

        Baba Yakup Ceyhan, gazetecilere, oğlunun ilçe sakinleri tarafından çok sevildiğini söyledi.

        Yıllardır gençlerin kendisine gelerek "Yusuf'a bir asker elbisesi giydirelim" dediklerini belirten Ceyhan, "Nasip bugüneymiş. Elbette bu şerefli ordunun şerefli elbisesini giymekten daha güzel bir duygu yok. Oğlumun asker olmasını isterdim ama nasip böyleymiş. Bu elbiseyi onun üzerinde görmek de bize ömür boyu gurur verecek. Bu bayrağın altında görev yapan askerlerimize, polisimize ve devletimizi idare edenlere Allah başarılar versin." diye konuştu.

        Anne Gülende Ceyhan da oğluyla her zaman gurur duyduğunu ifade ederek, "Yusuf, Allah'ın bir hikmeti, nimeti. Onunla hep mutluyuz. Hiçbir zaman onunla yaşamaktan pişman olmadım. Rabbime binlerce şükürler olsun." dedi.

        Yusuf Ceyhan ise kendisi için düzenlenen organizasyondan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        Şenliğe katılanlara teşekkür eden Ceyhan, "Bu vatan elbisesi bize bir anı oldu, çok sevinçliyim. Asker olmak istiyordum, bugün bu duyguyu yaşadım." ifadelerini kullandı.

        Asker eğlencesine, Şarkışla Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Çomak, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Muhammet Enes Karaca, Yusuf Ceyhan'ın yakınları ve arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'de çerçeve yasa toplantısı başladı
        AK Parti'de çerçeve yasa toplantısı başladı
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        Bitcoin dururken niye borsa çıldırdı?
        Bitcoin dururken niye borsa çıldırdı?
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Kalaşnikoflu saldırıda kendisi de yaralandı! Tetikçilere konum gönderdi iddiası!
        Kalaşnikoflu saldırıda kendisi de yaralandı! Tetikçilere konum gönderdi iddiası!
        Trabzonspor, Salah'ı resmen açıkladı!
        Trabzonspor, Salah'ı resmen açıkladı!
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        Trump'tan İran'a: Anlaşma olmazsa çok sert vuracağız
        Trump'tan İran'a: Anlaşma olmazsa çok sert vuracağız
        Hürmüz'de anlaşma yakın mı?
        Hürmüz'de anlaşma yakın mı?
        Havuzda oynarken tüfekle vuruldu!
        Havuzda oynarken tüfekle vuruldu!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Tahir Sarıkaya’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tahir Sarıkaya’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Ünlü çiftin Fethiye tatili
        Ünlü çiftin Fethiye tatili
        Altın çağları kapanıyor
        Altın çağları kapanıyor

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Sosyal medyada linç edilmişti, olay çok farklı çıktı Sivas'ta görme engelli...
        Sosyal medyada linç edilmişti, olay çok farklı çıktı Sivas'ta görme engelli...
        Sivas'ta 112 Acil Sağlık İstasyonu ve Aile Sağlığı Merkezinin temeli atıldı
        Sivas'ta 112 Acil Sağlık İstasyonu ve Aile Sağlığı Merkezinin temeli atıldı
        Sivas Belediyesi'nden sanayi sitesinde sağlık yatırımı
        Sivas Belediyesi'nden sanayi sitesinde sağlık yatırımı
        Ulaş'ta okullar yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlanıyor
        Ulaş'ta okullar yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlanıyor
        Ekenler Beton Sivasspor, Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Ekenler Beton Sivasspor, Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını sürdürdü