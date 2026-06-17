Sivas'ta ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde ayı saldırısı sonucu yaralanan çoban, tedavi altına alındı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde ayı saldırısı sonucu yaralanan çoban, tedavi altına alındı.
Şar ile Karalar köyleri arasında yer alan Çamlıca mezrasında hayvanlarını otlatan Amil Algül (56), ayı saldırısına uğradı.
Çoban köpekleri sayesinde ayı bölgeden uzaklaşırken, yaralanan Algül telefonla yakınlarından yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden köylülerin ve sağlık ekiplerinin yardımıyla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Algül, ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi.
Algül'ün köylüsü Muharrem Özgün, gazetecilere, son dönemlerde bölgede ayıların çoğaldığını ve köy merkezine kadar indiğini ifade etti.
Bulut Algül de arazide sürekli ayılarla karşılaştıklarını belirtti.
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