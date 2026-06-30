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        Sivas'ta barajın tahliye kapaklarında mahsur kalan 3 dağ keçisi kurtarıldı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde barajın tahliye kapaklarında mahsur kalan 3 dağ keçisi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Sivas'ta barajın tahliye kapaklarında mahsur kalan 3 dağ keçisi kurtarıldı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde barajın tahliye kapaklarında mahsur kalan 3 dağ keçisi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kılıçkaya Barajı'nın su tahliye dolu savak kapaklarının bulunduğu bölgede mahsur kalan 3 dağ keçisini gören güvenlik görevlileri durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Suşehri Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

        Barajın özel güvenlik görevlilerinin de destek verdiği çalışmalarda, dağ keçileri mahsur kaldığı bölgeden kurtarılarak doğal yaşam alanına salındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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