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        Sivas'ta devrilen otomobildeki 1'i ağır, 3 kişi yaralandı

        Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 23:08 Güncelleme:
        Sivas'ta devrilen otomobildeki 1'i ağır, 3 kişi yaralandı

        Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

        E.Y. (19) yönetimindeki 34 Z 1833 plakalı otomobil Sivas-Ankara kara yolunun Gültepe Mahallesi Sultan Şehir Bulvarı Adliye Kavşağı yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan B.K. (17) ve E.P. (18) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü E.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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