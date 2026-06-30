Sivas'ta gazeteci Burak Erdoğmuş, mezarı başında anıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 2008 yılında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden gazeteci Burak Erdoğmuş için mezarı başında anma töreni düzenlendi.



Garipler Mezarlığı'ndaki anma programına, Erdoğmuş'un ailesi ve yakınları, Şarkışla Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Alparslan Öcal, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Akar, İlçe Müftüsü Serkan Yalçın ve gazeteciler katıldı.



Müftü Yalçın'ın yaptığı duanın ardından Erdoğmuş'un mezarına karanfil bırakıldı.



Anma programının ardından Kaymakam Şahan ve beraberindekiler Erdoğmuş'un ailesini ziyaret ederek babası Kemal Erdoğmuş'a başsağlığı dileklerini iletti.

