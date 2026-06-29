Sivas'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları'nda yaz dönemi başladı

Sivas'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ile Engelsiz Spor Okulları'nda yaz dönemi başladı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, her yıl 81 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ile Mücahit Yanıcı Doğu Grubu Tekvando Şampiyonası açılış programı, Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.



Vali Yılmaz Şimşek, burada yaptığı konuşmada, yaz döneminin tüm çocuklara, gençlere, ailelere ve spor camiasına hayırlı olmasını dileyerek, sporla, sağlıkla ve başarılarla dolu verimli bir yaz sezonu temenni etti.



Gençlik ve Spor Bakanlığı yaz okullarında bu sene Sivas'ta 27 farklı branşta eğitim verileceğini belirten Şimşek, "85 antrenörümüzün rehberliğinde düzenlenecek spor okullarımız, 31 Ağustos tarihine kadar devam edecektir. Taha Akgül Spor Salonu, Mecnun Otyakmaz Spor Salonu, olimpik yüzme havuzu, atletizm pistimiz ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı 11 spor salonunda gerçekleştirilecek eğitimlerle binlerce çocuğumuz ve gencimiz sporla buluşacaktır." ifadelerini kullandı.



Şimşek, Mücahit Yancı Doğu Grubu Tekvando Şampiyonası'na 40 ilden yaklaşık 2 bin 250 sporcu, antrenör, idareci ve sporcu velisinin katıldığını belirtti.



Programa, Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Engin Sarıkaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, antrenörler ve sporcular katıldı.

