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        Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Sivas'ın Gürün ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 06:57 Güncelleme:
        Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Sivas'ın Gürün ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        B.Y. (50) yönetimindeki 58 ABD 234 plakalı hafif ticari araç ile plakası henüz öğrenilemeyen M.K. idaresindeki otomobil, D850-06 kara yolu Konakpınar köyü mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve Gürün Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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