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        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 22:44 Güncelleme:
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        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        E. Aydın yönetimindeki 58 EP 746 plakalı otomobil ile S.B.'nin kullandığı 58 BN 170 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Suşehri ilçesi Beydeğirmeni köyü yakınında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada E. Aydın'nın eşi Songül Aydın (72) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüler ile S.B.'nin aracında bulunan S.I. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        E. Aydın ve kazada hayatını kaybeden eşi Songül Aydın'ın hac ibadetinden dönen akrabalarını ziyaret ettikten sonra köylerine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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