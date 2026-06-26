Sivas'ta kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı

Sivas'ta kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü tedavi altına alındı. M.E. yönetimindeki 55 AEZ 925 plakalı kamyonet, Kılavuz Mahallesi İstiklal Alt Geçidi yakınlarında N.B'nin (17) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü N.B, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından fenalık geçiren kamyonet sürücüsü ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kaza anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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