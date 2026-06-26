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        Sivas'ta kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Sivas'ta kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Sivas'ta kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Sivas'ta kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü tedavi altına alındı.

        M.E. yönetimindeki 55 AEZ 925 plakalı kamyonet, Kılavuz Mahallesi İstiklal Alt Geçidi yakınlarında N.B'nin (17) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan sürücü N.B, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

        Kazanın ardından fenalık geçiren kamyonet sürücüsü ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

        Kaza anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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