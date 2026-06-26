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        Sivas'ta Kartalkaya Barajı Sulaması çalışmalarında sona yaklaşıldı

        Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Sivas'ın Gemerek ilçesinde yapılan Kartalkaya Barajı Sulaması yüzde 98 oranında tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 09:24 Güncelleme:
        Sivas'ta Kartalkaya Barajı Sulaması çalışmalarında sona yaklaşıldı

        Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Sivas'ın Gemerek ilçesinde yapılan Kartalkaya Barajı Sulaması yüzde 98 oranında tamamlandı.

        DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yazılı açıklamasında, DSİ'nin tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktığını bildirdi.

        Gemerek Kartalkaya Barajı Sulaması'nın bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesi açısından oldukça önemli olduğuna dikkati çeken Balta, projenin tamamlanmasıyla çiftçilerin modern borulu sistemle sulama imkanına kavuşacağını belirtti.

        Balta, "Projede 115 bin 757 metre boru hattı imalatı ve 686 sanat yapısı imalatı tamamlanmıştır. 3 sanat yapısı (basınç kırıcı odası imalatları) devam etmektedir. Yüzde 98 gerçekleşme sağlanmıştır." bilgilerini verdi.

        Gemerek Kartalkaya Barajı Sulaması'nın bölge tarımı için büyük önem taşıdığına işaret eden Balta, "Çalışmaların tamamlanmasıyla modern sulama ile tanışacak 38 bin 230 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle çiftçimiz farklı ürünler ekip dikebilecek ve kazançları artacak. Sivaslı üreticiler, 2026 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 283 milyon lira daha fazla kazanacak." ifadelerini kullandı.

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