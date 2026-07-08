Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta kavga ettiği damadını tabancayla ateş ederek yaralayan kayınbaba gözaltına alındı

        Sivas'ta kavga ettiği damadını tabancayla ateş ederek yaralayan kayınbaba gözaltına alındı

        Sivas'ta kavga ettiği damadını tabancayla ateş ederek yaralayan kayınbaba gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 01:02 Güncelleme:
        Sivas'ta kavga ettiği damadını tabancayla ateş ederek yaralayan kayınbaba gözaltına alındı

        Sivas'ta kavga ettiği damadını tabancayla ateş ederek yaralayan kayınbaba gözaltına alındı.


        Kılavuz Mahallesi Tekke Caddesi'nde C.Ş. ile damadı S.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ş, tabancayla damadı S.Ö'ye ateş etti. Bacağına ve koluna isabet eden kurşunlarla yaralanan S.Ö. aracıyla olay yerinden uzaklaşarak bir iş yerine sığındı.

        Bu sırada vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

        Yaralı S.Ö, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


        Kayınbaba C.Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'da NATO resepsiyonu
        Ankara'da NATO resepsiyonu
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        MİT Başkanı Kalın'dan NATO mesajı
        MİT Başkanı Kalın'dan NATO mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu
        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        Zirve Swap beklentisi
        Zirve Swap beklentisi
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        Maradona'nın rekorunu kırdı!
        Maradona'nın rekorunu kırdı!
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Arjantin'den tarihi geri dönüş!
        Arjantin'den tarihi geri dönüş!
        Kartal, Nübel'e kavuştu!
        Kartal, Nübel'e kavuştu!
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        Neymar başladığı yerde milli takımı bıraktı!
        Neymar başladığı yerde milli takımı bıraktı!
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti

        Benzer Haberler

        Sivas'ta kayınbaba damadını tabancayla vurdu: 1 yaralı
        Sivas'ta kayınbaba damadını tabancayla vurdu: 1 yaralı
        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor'da Burak Özçoban yeniden aday
        Sivasspor'da Burak Özçoban yeniden aday
        Sivasspor Başkanı Burak Özçoban, genel kurulda aday olacağını açıkladı
        Sivasspor Başkanı Burak Özçoban, genel kurulda aday olacağını açıkladı
        Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
        Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
        SESOB Başkanı Hakan Demirgil'den esnaf ziyareti
        SESOB Başkanı Hakan Demirgil'den esnaf ziyareti