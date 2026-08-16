Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Selvi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Selvi, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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