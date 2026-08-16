Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

        Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

        Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 63 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 14:50 Güncelleme:
        Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

        Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 63 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

        İl merkezine bağlı Kızılca köyünde yaşayan emekli ve nakliyat işleri yapan 6 çocuk babası Bekir Selvi'ye kene tutundu.

        Selvi, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Selvi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Yakınları tarafından teslim alınan Selvi'nin cenazesinin Kızılca köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

        REKLAM

        Öte yandan Bekir Selvi'nin amcasının oğlu Bilal Selvi'nin de 2020 Haziran ayında kene ısırması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

        Sivas’ta bu yıl keneden ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi!
        Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi!
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        Sahne sırası Beşiktaş'ta!
        Sahne sırası Beşiktaş'ta!
        'Fırat'ın katili kadın kılığında kaçtı' iddiası! Aileden şoke eden suçlama!
        'Fırat'ın katili kadın kılığında kaçtı' iddiası! Aileden şoke eden suçlama!
        10 ton gıda imha edildi
        10 ton gıda imha edildi
        Modem dolandırıcılığı operasyonu!
        Modem dolandırıcılığı operasyonu!
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        İtalyan profesör, İstanbul'daki evinde ölü bulundu
        İtalyan profesör, İstanbul'daki evinde ölü bulundu
        Alihan Kuriş tutuklandı
        Alihan Kuriş tutuklandı
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Halı sahada bir facia daha! Fenalaştı, hastanede öldü!
        Halı sahada bir facia daha! Fenalaştı, hastanede öldü!
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        Ümit Besen’in kızı evlendi
        Ümit Besen’in kızı evlendi
        "F.Bahçe'nin defosu İsmail Kartal"
        "F.Bahçe'nin defosu İsmail Kartal"
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        140 yıllık hayalin sonuçları
        140 yıllık hayalin sonuçları
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da
        Ünlü oyuncu mavi turda
        Ünlü oyuncu mavi turda
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!

        Benzer Haberler

        KKKA nedeniyle aynı aileden ikinci can kaybı
        KKKA nedeniyle aynı aileden ikinci can kaybı
        Sivas'ta kene yapışan adam vefat etti Kuzeni de 16 yıl önce kene yapışması...
        Sivas'ta kene yapışan adam vefat etti Kuzeni de 16 yıl önce kene yapışması...
        Hazır giyim, terziliği değiştirdi: 65 yıllık terzi iğne ve makasını hiç bır...
        Hazır giyim, terziliği değiştirdi: 65 yıllık terzi iğne ve makasını hiç bır...
        Ayı saldırısına uğradı, köpekleri sayesinde kurtuldu
        Ayı saldırısına uğradı, köpekleri sayesinde kurtuldu
        Ayının saldırdığı çobanı köpekleri kurtardı
        Ayının saldırdığı çobanı köpekleri kurtardı
        Avrupa'da bozulan ekonomi Sivas esnafına yansıdı Nüfusunun büyük bir kısmı...
        Avrupa'da bozulan ekonomi Sivas esnafına yansıdı Nüfusunun büyük bir kısmı...