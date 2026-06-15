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        Sivas'ta Koç Regülatörü ve İçme Suyu İsale Hattı Projesi'nin yüzde 62'si tamamlandı

        Sivas'ta şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayacak Koç Regülatörü ve İçme Suyu İsale Hattı Projesi'nin yüzde 62'si tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Sivas'ta Koç Regülatörü ve İçme Suyu İsale Hattı Projesi'nin yüzde 62'si tamamlandı

        Sivas'ta şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayacak Koç Regülatörü ve İçme Suyu İsale Hattı Projesi'nin yüzde 62'si tamamlandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek, Devlet Su İşleri (DSİ) 19. Bölge Müdürü Zafer Aslan ile Cumhurbaşkanlığının 2025 Yılı Yatırım Programı'na dahil edilerek, 19 Eylül 2025'te çalışmalarına başlanan Koç Regülatörü ve İçme Suyu İsale Hattı Projesi inşaat sahasında incelemede bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Şimşek, Koç Deresi üzerine inşa edilen regülatör aracılığıyla yılda 16,3 milyon metreküp su alınacağını ve kurulacak pompa istasyonuyla Pusat Özen Barajı'ndan gelen suyla birleşerek Sivas 4 Eylül Barajı'na aktarılacağını belirtti.

        Böylece Sivas'ın içme suyu güvenliğinin önemli ölçüde güçlendirileceğine dikkati çeken Şimşek, 1 milyar lira değerindeki projeyle, Koç Regülatörü'nden temin edilecek yıllık su miktarının, mevcut durumda Pusat Özen Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na aktarılan suyun iki katından fazla olacağını kaydetti.

        Projenin bu yıl içerisinde tamamlanacağını vurgulayan Şimşek, "Hafik ilçemizde yapımı devam eden şehrimizin vizyon projelerinden birini yerinde inceliyoruz. Memnuniyetle gördük ki Koç Regülatörü ve İçme Suyu İsale Hattı çalışmalarında büyük ilerleme sağlanmış. Bugün itibarıyla yüzde 62 fiziki gerçekleşme söz konusu. Öyle anlaşılıyor ki inşallah bu hızla giderse bu yıl içerisinde projeyi tamamlamış olacağız." ifadesini kullandı.

        - "2053 yılına kadar su sıkıntısı yaşanmayacak"

        Proje sayesinde Sivas'ın içme suyu ihtiyacının 2053 yılına kadar güvence altına alındığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

        "İnanıyoruz ki bu projeyle şehrimizin yıllar sonraki içme suyu ihtiyacı bugünden güvence altına alınmış olacak. 2053 yılına kadar bu proje sayesinde şehrimizde içme suyu sıkıntısı yaşanmayacak. Yürütülen bu devasa çalışma kapsamında 10 kilometre uzunluğunda çelik boru hatları döşeniyor. Proje dahilinde 1 regülatör, 1 terfi merkezi inşa ediliyor. Ayrıca suyun güvenle depolanması için 3 bin ve 5 bin metreküplük 2 dev depo imalatı gerçekleştiriliyor. Şehrimiz için hayati öneme sahip bu önemli projeye desteklerinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e, Sivas milletvekillerimize, Sivas Belediyemize, DSİ Genel Müdürlüğümüze, ayrıca bu projede gece gündüz demeden ter döken tüm mühendislerimize, işçilerimize ve yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum. Projemiz Sivas'ımıza hayırlı uğurlu olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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