Sivas'ta motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Sivas'ta motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. F.M. yönetimindeki 58 BG 056 plakalı motosiklet, Kadıburhanettin Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda Ö.E.D. idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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