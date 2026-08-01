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        Sivas'ta motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Sivas'ta motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 10:34 Güncelleme:
        Sivas'ta motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Sivas'ta motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        F.M. yönetimindeki 58 BG 056 plakalı motosiklet, Kadıburhanettin Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda Ö.E.D. idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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