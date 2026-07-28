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        Sivas'ta ormanlara giriş 15 Ekim'e kadar yasaklandı

        Sivas Valiliği, il genelinde ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim'e kadar yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 14:59 Güncelleme:
        Sivas'ta ormanlara giriş 15 Ekim'e kadar yasaklandı

        Sivas Valiliği, il genelinde ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim'e kadar yasaklandığını duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınları ile mücadele konusunda ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtildi.

        İl sınırlarında tescilli ormanlık alanlara 28 Temmuz ile 15 Ekim arasında yetkililerden başkasının girmesinin yasaklandığı ifade edilen açıklamada, mesire alanlarında ateş yakılmasına, ormanlık alanlara yakın bölgelerde havai fişek ve dilek balonu kullanılmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Alınan karar kapsamında, Orman İdaresinden ihale veya tahsisli iş alanlar, bu işlerde çalışanlar ve Orman İdaresi tarafından çalıştırılan kişiler yasaktan muaf tutulacak. Giriş ve çıkış yasağının uygulanması ile kontroller, Orman İşletme Müdürlüğü, sorumluluk alanına göre İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek. Ormanlık alanlar dron ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemiyle izlenecek, şahıs ve araç sorgulamaları yapılacak. Orman İşletme Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, köy muhtarları ve gerektiğinde diğer birimler tarafından vatandaşlara, mesire yerleri dışında tescilli ormanlık alanlarda piknik yapılamayacağı ve bu alanlara giriş çıkışlara izin verilmeyeceği yönünde bilgilendirme ve uyarılar yapılacak."









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