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        Sivas'ta "Ortaokullar Arası Matematik Olimpiyatı" düzenlendi

        Sivas'ta "Ortaokullar Arası Matematik Olimpiyatı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 15:01 Güncelleme:
        Sivas'ta "Ortaokullar Arası Matematik Olimpiyatı" düzenlendi

        Sivas'ta "Ortaokullar Arası Matematik Olimpiyatı" gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Yavuz Selim Ortaokulu'nca düzenlenen olimpiyata, 10 ortaokuldan öğrenciler katıldı.

        Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Yavuz Selim Ortaokulu Müdürü Süleyman Öcalan, öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme ve muhakeme becerilerini geliştirmeyi, matematiği sevdirmeyi ve matematiksel düşünme hızlarını artırmayı amaçladıklarını söyledi.

        Öğrenciler arasında dostluk, paylaşım ve sağlıklı rekabet ortamı oluşturmayı hedeflediklerini belirten Öcalan, "Burada bilgi, emek ve azimlerini ortaya koyacak olan tüm öğrencilerimizi şimdiden tebrik ediyor, yarışmanın dostluk ve kardeşlik içerisinde geçmesini diliyorum." dedi.

        Yarışmada, Yavuz Selim Ortaokulu birinci, Cumhuriyet Üniversitesi Ortaokulu ikinci, Lütfi Abay Ortaokulu üçüncü oldu.

        Olimpiyatlara katılım sağlayan okullara katılım belgesi takdim edilirken, ilk üçe giren okulun öğrencileri para ve madalya ile ödüllendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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