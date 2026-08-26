Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Sivas'ta park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Sivas'ta bir otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 13:02 Güncelleme:
        Sivas'ta park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Sivas'ta bir otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        T.Ç. yönetimindeki 06 HB 0769 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolundaki bir benzin istasyonunda park halindeki tıra çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan B.Ç. yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        Güney Kore'de kayıp vakaları krizi
        Güney Kore'de kayıp vakaları krizi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme!
        TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme!
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        9 yıllık 'Sabah' Şampiyonlar Ligi'nde!
        9 yıllık 'Sabah' Şampiyonlar Ligi'nde!
        40 bin nüfuslu ilçe 400 bine çıktı
        40 bin nüfuslu ilçe 400 bine çıktı
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        Kalp krizi sonrası kaza yaptı! Hayatını kaybetti!
        Kalp krizi sonrası kaza yaptı! Hayatını kaybetti!
        Otel ve pansiyonlarda yeni dönem
        Otel ve pansiyonlarda yeni dönem
        YPG feshedildi, Şam'da kutlamalar düzenlendi
        YPG feshedildi, Şam'da kutlamalar düzenlendi
        Samimi gece
        Samimi gece
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!
        Aşıkların tekne tatili
        Aşıkların tekne tatili
        "Ahlat gezisi"
        "Ahlat gezisi"
        Miretti Beşiktaş için geliyor!
        Miretti Beşiktaş için geliyor!
        Avrupa'da şato almak İstanbul'un bu ilçelerinde ev almaktan ucuz
        Avrupa'da şato almak İstanbul'un bu ilçelerinde ev almaktan ucuz

        Benzer Haberler

        Gençler zahmetine girmiyor, o yünlerini kışa hazırlıyor
        Gençler zahmetine girmiyor, o yünlerini kışa hazırlıyor
        Cumhurbaşkanı'nın çağrısı yanıt buldu, Sivas'ta ayçiçeği üretimi geçen yıla...
        Cumhurbaşkanı'nın çağrısı yanıt buldu, Sivas'ta ayçiçeği üretimi geçen yıla...
        Polisten kaçan sürücünün otomobili, park halindeki 2 TIR'a çarptı; 2 yaralı
        Polisten kaçan sürücünün otomobili, park halindeki 2 TIR'a çarptı; 2 yaralı
        Engelli Ahmet Turan'ın umre hayalini hayırseverler gerçekleştirecek
        Engelli Ahmet Turan'ın umre hayalini hayırseverler gerçekleştirecek
        Polisin 'dur' ihtarına uymadı, tırın altına girdi: 1'i ağır 2 yaralı
        Polisin 'dur' ihtarına uymadı, tırın altına girdi: 1'i ağır 2 yaralı
        Sivas'ta traktör şarampole devrildi: 4 yaralı
        Sivas'ta traktör şarampole devrildi: 4 yaralı