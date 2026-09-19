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        Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 16:46 Güncelleme:
        Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        C.K. (66) yönetimindeki 34 BN 177 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Kıraçköy mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Akıncılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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