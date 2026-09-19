Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Giriş: 19.09.2026 - 16:46 Güncelleme:
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
C.K. (66) yönetimindeki 34 BN 177 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Kıraçköy mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Akıncılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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