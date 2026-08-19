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        Sivas'ta şehit Tuncer Çeliker için anma programı düzenlendi

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şehit Tuncer Çeliker, kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 13:41 Güncelleme:
        Sivas'ta şehit Tuncer Çeliker için anma programı düzenlendi

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şehit Tuncer Çeliker, kabri başında anıldı.

        Şarkışla Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, şehidin baba ocağını ziyaret ederek aileyle bir araya geldi.

        Daha sonra şehidin kabrine gidildi. İlçe Müftü Vekili Mehmet Akif Şahin tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, ardından dua edildi.

        Kaymakam Şahan ve beraberindeki ilçe protokolü, şehidin kabrine çiçek bıraktı.

        Anma programına, ilçe protokolü ve şehidin ailesi katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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