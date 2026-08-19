Sivas'ta şehit Tuncer Çeliker için anma programı düzenlendi

Daha sonra şehidin kabrine gidildi. İlçe Müftü Vekili Mehmet Akif Şahin tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, ardından dua edildi.

Şarkışla Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, şehidin baba ocağını ziyaret ederek aileyle bir araya geldi.

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