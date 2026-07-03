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        Sivas'ta Şems-i Sivasi'nin sanduka puşidesi değiştirildi

        Sivas'ta, tasavvuf tarihindeki "Üç Şems"ten biri olarak kabul edilen Şems-i Sivasi'nin yıpranan sanduka puşidesi (örtüsü) yenilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 16:20 Güncelleme:
        Sivas'ta Şems-i Sivasi'nin sanduka puşidesi değiştirildi

        Sivas'ta, tasavvuf tarihindeki "Üç Şems"ten biri olarak kabul edilen Şems-i Sivasi'nin yıpranan sanduka puşidesi (örtüsü) yenilendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meydan Camisi avlusundaki programa, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy ile il protokolü katıldı.

        Şems-i Sivasi Hazretleri'nin aziz hatırasına hürmeten hazırlanan sanduka puşidesi, geleneksel Türk nakış sanatının tarihi teknikleri esas alınarak yaklaşık 8 aylık titiz çalışma sonucu tamamlandı.

        Sivas Olgunlaşma Enstitüsü tarafından siyah kadife kumaş üzerine altın suyuna batırılmış özel sim sırma iplikleriyle işlenerek hazırlanan puşide, dualar eşliğinde yenisiyle değiştirildi.

        Puşidenin süslemelerinde klasik Rumi motifleri kullanıldı.

        Bir yüzüne Yunus Suresi'nin 63. ayeti, diğer yüzüne Kelime-i Tevhid, ön kısmına ise "Ya Hazreti Pir Sultan Şemsi Sivasi Meded" ibaresi işlendi.

        Puşidenin dört tarafında yer alan lale motifleri ise ilahi aşkı temsil ediyor.

        Çalışmanın tasarım süreci Sivas Cumhuriyet Üniversitesi iş birliğiyle yürütülürken, kompozisyon ve hat yazılarının hazırlanmasında Öğretim Görevlisi Cafer Kelkit danışmanlık desteği sundu.

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