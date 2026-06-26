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        Sivas'ta tayini çıkan yargı mensuplarına veda programı düzenlendi

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayımlanan 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi kapsamında görev yerleri değişen adliye mensupları için Sivas'ta veda programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 22:41 Güncelleme:
        Sivas'ta tayini çıkan yargı mensuplarına veda programı düzenlendi

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayımlanan 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi kapsamında görev yerleri değişen adliye mensupları için Sivas'ta veda programı gerçekleştirildi.

        Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Adliye Sarayı'nda düzenlenen veda programında, tayinleri çıkan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Soycan, Cumhuriyet Başsavcıvekili Murat Köksal ile hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarı diledi.

        Aktaş, tayin olan yargı mensuplarının, hukukun üstünlüğünü esas alarak büyük bir özveriyle görev yaptıkları ve Sivas'ta kalıcı izler bıraktıklarını belirtti.

        Ankara Batı Başsavcıvekili olarak atanan Murat Köksal ise 10 yıldır görev yaptığı Sivas'tan önemli bir göreve atandığını ifade etti.

        Sivas'ın meslek hayatında önemli bir şehir olduğunu aktaran Köksal, "Sivas'tan güzel duygularla ayrılıyorum. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı kadim şehirde yargı mensubu arkadaşlarımızla güzel hizmetler yaptık. Bu bir veda değil, bir bayrak değişimidir. Birlikte görev yaptığımız tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

        Törene hakim ve savcılar ile adliye personelleri katıldı.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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