Sivas'ta tıra arkadan çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kazada otomobilin sürücüsü ile araçtaki Navruz Karakuş, Dursade Karakuş, Miras Mehmet Avcı, Nazlıgül Korkut ve Osman Aras Korkut yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

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