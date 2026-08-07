Sivas'ta trafik levhasına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde trafik levhasına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Ö.F.A. (18) idaresindeki 58 NU 279 plakalı otomobil Sivas-Kayseri kara yolu Kazancık yol ayrımı yakınlarında yerleşim yeri levhasına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan O.E. (21) ve Ş.E. (19) yaralandı. Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

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