Sivas'ta yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti

Sivas'ın Kangal ilçesinde yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi. Çat köyünde arazide hayvan otlatan Kurban Bayır'a (49) yıldırım isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Bayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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