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        Suşehri'nde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği açılacak

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 17:05 Güncelleme:
        Suşehri'nde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği açılacak

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği açılacak.

        Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, ilçeye açılacak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği'nin hayırlı olmasını diledi.

        Şube şefliğinin ilk etapta 14 personelle faaliyet göstereceğini belirten Kayaoğlu, şunları kaydetti:

        "İlçemize yeni bir kamu hizmeti kazandırmasının yanı sıra, ilerleyen süreçte oluşturacağı yeni istihdam imkanlarıyla Suşehri'mizin ekonomik ve sosyal gelişimine de önemli katkılar sağlayacaktır. Doğal güzellikleri, zengin ekosistemi ve sahip olduğu eşsiz tabiat varlıklarıyla öne çıkan Suşehri'mizin, Doğa Koruma ve Milli Parklar alanında önemli bir merkez haline gelmesi bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağıdır."

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        Kayaoğlu, bu önemli yatırımın ilçeye kazandırılmasında emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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