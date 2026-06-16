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        Suşehri'nde mezuniyet töreni düzenlendi

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Suşehri Sağlık Yüksekokulu ve Timur Karabal Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 11:59 Güncelleme:
        Suşehri'nde mezuniyet töreni düzenlendi

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Suşehri Sağlık Yüksekokulu ve Timur Karabal Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.


        İlçe Stadyumu'nda gerçekleştirilen törene Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayati Öztürk, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Sabancıoğulları, Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatma Tok Yıldız, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Suşehri Sağlık Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Arzuhan Çetindağ, programda yaptığı konuşmada, mezuniyetin hayatın önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, öğrencilere meslek yaşamlarında başarılar diledi.

        Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatma Tok Yıldız ise 26. dönem mezunlarının diplomalarını vermekten mutlu olduklarını dile getirerek, öğrencilere bundan sonraki yaşamında başarı temenni etti.

        Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu da mezun olan öğrencileri tebrik etti.

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