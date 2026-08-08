Ulaş'ta içme suyu altyapı güçlendirme çalışmaları başlatıldı
Ulaş Belediyesi, yüksek yerlerdeki yerleşim alanlarına su çıkmamasından dolayı Tecer Dağı'ndaki su deposundan 4 kilometrelik yeni su hattı çekecek.
Ulaş Belediyesi, yüksek yerlerdeki yerleşim alanlarına su çıkmamasından dolayı Tecer Dağı'ndaki su deposundan 4 kilometrelik yeni su hattı çekecek.
Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, kot farkı nedeniyle mahallelerde su sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.
İlerleyen zamanlarda su sıkıntısı yaşanmaması için böyle bir çalışma yaptıklarını belirten İlbey, "İlçeye yeni hastane yapılacağından ve TOKİ çalışmaları aynı bölgede olacağından ileride su sıkıntısı yaşanmaması için çalışma başlattık. Tecer Dağı su deposundan 4 kilometrelik yeni hat çekerek su sıkıntısını gidermiş olacağız." dedi.
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