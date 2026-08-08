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        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Ulaş'ta içme suyu altyapı güçlendirme çalışmaları başlatıldı

        Ulaş'ta içme suyu altyapı güçlendirme çalışmaları başlatıldı

        Ulaş Belediyesi, yüksek yerlerdeki yerleşim alanlarına su çıkmamasından dolayı Tecer Dağı'ndaki su deposundan 4 kilometrelik yeni su hattı çekecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 14:14 Güncelleme:
        Ulaş'ta içme suyu altyapı güçlendirme çalışmaları başlatıldı

        Ulaş Belediyesi, yüksek yerlerdeki yerleşim alanlarına su çıkmamasından dolayı Tecer Dağı'ndaki su deposundan 4 kilometrelik yeni su hattı çekecek.

        Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, kot farkı nedeniyle mahallelerde su sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

        İlerleyen zamanlarda su sıkıntısı yaşanmaması​​​​​​​ için böyle bir çalışma yaptıklarını belirten İlbey, "İlçeye yeni hastane yapılacağından ve TOKİ çalışmaları aynı bölgede olacağından ileride su sıkıntısı yaşanmaması için çalışma başlattık. Tecer Dağı su deposundan 4 kilometrelik yeni hat çekerek su sıkıntısını gidermiş olacağız." dedi.

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