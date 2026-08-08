Ulaş'ta içme suyu altyapı güçlendirme çalışmaları başlatıldı

Ulaş Belediyesi, yüksek yerlerdeki yerleşim alanlarına su çıkmamasından dolayı Tecer Dağı'ndaki su deposundan 4 kilometrelik yeni su hattı çekecek.



Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, kot farkı nedeniyle mahallelerde su sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.



İlerleyen zamanlarda su sıkıntısı yaşanmaması​​​​​​​ için böyle bir çalışma yaptıklarını belirten İlbey, "İlçeye yeni hastane yapılacağından ve TOKİ çalışmaları aynı bölgede olacağından ileride su sıkıntısı yaşanmaması için çalışma başlattık. Tecer Dağı su deposundan 4 kilometrelik yeni hat çekerek su sıkıntısını gidermiş olacağız." dedi.



