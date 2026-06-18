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        Ulaş'ta ilkokul öğrencileri Divriği ilçesini gezdi

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik Divriği gezisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Ulaş'ta ilkokul öğrencileri Divriği ilçesini gezdi

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik Divriği gezisi düzenlendi.


        Milli Eğitim Bakanlığı "Okul Dışı Öğrenme Ortamları Projesi" kapsamında sınıf öğretmenleri Ayşe Şümür Kozan ve Züleyha Gülmez refakatinde Divriği ilçesine giden öğrenciler, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı ziyaret etti.

        Öğrenciler, daha sonra Divriği Kalesi, konakları ve tarihi çarşıyı gezerek ilçenin kültürel mirasını yakından tanıdı.

        Ulaş İlkokulu Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine, öğrencilerin ilçenin tarihi mekanlarını yerinde görüp inceleme ve gözlem yaparak tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

        Aydın, geziyi düzenleyen sınıf öğretmenlerine ve katkılarından dolayı velilere teşekkür etti.






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