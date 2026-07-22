Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Ulaş'ta Kur'an kursunda sanatsal etkinlikler yapılıyor

        Ulaş'ta Kur'an kursunda sanatsal etkinlikler yapılıyor

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Merkez Cami Yaz Kur'an Kursu'nda sanatsal etkinlikler de yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Ulaş'ta Kur'an kursunda sanatsal etkinlikler yapılıyor

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Merkez Cami Yaz Kur'an Kursu'nda sanatsal etkinlikler de yapılıyor.

        ​Yaz Kur'an kursundaki öğrencilere yönelik hem manevi değerler hem de sosyal ve kişisel gelişimlerini artırmak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

        İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, AA muhabirine, kursiyerlerin hem öğrenip hem de eğlenerek unutulmaz anılar yaşadığını belirtti.


        İçli, "Öğrencilerimiz bir yandan Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgileri öğrenirken, diğer yandan sanatsal ve sportif aktivitelerle heyecan ve neşe içinde eğitimlerine devam ediyor." dedi.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        Düşen helikopterden acı haber
        Düşen helikopterden acı haber
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        Brent petrol 100 dolara yeniden yaklaşıyor
        Brent petrol 100 dolara yeniden yaklaşıyor
        Küçük kızı da Pitt'i bıraktı
        Küçük kızı da Pitt'i bıraktı
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        "İlk aşkımdın!"
        "İlk aşkımdın!"
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        AI kontrolden çıktı! Şirketi hackledi
        AI kontrolden çıktı! Şirketi hackledi
        Diyarbakır Stadyumu'na perde ve fan sistemi kuruldu
        Diyarbakır Stadyumu'na perde ve fan sistemi kuruldu

        Benzer Haberler

        Sivas'ta bozayılar meyve bahçelerine dadandı
        Sivas'ta bozayılar meyve bahçelerine dadandı
        Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 'Alaca sansarı' görüntüledi
        Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 'Alaca sansarı' görüntüledi
        İmamın sanat sevgisi camiye yansıdı
        İmamın sanat sevgisi camiye yansıdı
        Sivasspor'un Kayserispor kamp kadrosu açıklandı
        Sivasspor'un Kayserispor kamp kadrosu açıklandı
        Plastik su bidonuna sıkışan kaplumbağa kurtarıldı
        Plastik su bidonuna sıkışan kaplumbağa kurtarıldı
        Sivasspor, Sivas kampını tamamladı
        Sivasspor, Sivas kampını tamamladı