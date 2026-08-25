Ulaş'ta Mevlit Kandili idrak edildi
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Giriş: 25.08.2026 - 10:40 Güncelleme:
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Ulaş Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.
İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, Peygamber'in örnek hayatı, güzel ahlakı ve insanlığa taşıdığı rahmet konusunda vaaz verdi.
Program, namazın ardından yapılan ikramlarla sona erdi.
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