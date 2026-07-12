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        Ulaş'ta MHP İlçe Başkanlığına İlbey yeniden seçildi

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde MHP İlçe Başkanlığına Servet İlbey yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 10:15 Güncelleme:
        Ulaş'ta MHP İlçe Başkanlığına İlbey yeniden seçildi

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde MHP İlçe Başkanlığına Servet İlbey yeniden seçildi.

        Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurul toplantısına, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, MHP İl Başkanı Hakan Uygun, Merkez İlçe Başkanı Turan Gazi Yalçındağ ve partililer katıldı.

        Tek liste ile gidilen kongrede mevcut başkan İlbey delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden seçildi.

        Milletvekili Özyürek, yaptığı konuşmada, İlbey'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti.

        İlbey ise kendisine bu görevi yeniden layık gören partililere teşekkür ederek, "Bu dava şahısların değil ülkünün davasıdır. Tek hedefimiz üç hilali Ulaş'ta dalgalandırmak, gönüllere dokunmak, Milliyetçi Hareket Partisinin sancağını daha da ileriye taşımaktır." diye konuştu.

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