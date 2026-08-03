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        Ulaş'ta tandırda odun ateşinde pişirilen lavaş ekmeği ilgi görüyor

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde tandırda odun ateşinde pişirilen lavaş ekmeği yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 12:50 Güncelleme:
        Ulaş'ta tandırda odun ateşinde pişirilen lavaş ekmeği ilgi görüyor

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde tandırda odun ateşinde pişirilen lavaş ekmeği yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.


        Bir fırında tandırda odun ateşinde pişirilen lavaş ekmeği, ilçe sakinlerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından gelen tatilcilerden de ilgi görüyor.


        İşletmeci Hasan Kuruçay, AA muhabirine, Karaşar köyünden 7 yıl önce ilçeye geldiklerini söyledi.


        Hamur ve lavaş yapımını bilen eşi Emine Kuruçay'ın desteğiyle bu işe başladıklarını anlatan Kuruçay, "İlçe sakinlerinden büyük bir talep gördük. Yurt dışı ve yurt içinden yıllık izinlerini kullanmaya gelenler tarafından da sevilmeye başladı. Bu kişiler tatillerinin bitimine birkaç gün kala sipariş vererek özel paketlerde hazırladığımız çok sayıda lavaşı kendileriyle götürüyor." diye konuştu.


        Emine Kuruçay da aile içerisinde yardımlaşmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Eşim lavaş pişirme fikrini söyleyince bildiğim iş olduğu için kabul ettim. Ailece bu işi yapıyoruz, çok şükür rızkımızı çıkartıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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