Ulaş'ta yaz Kur'an kursu kayıtları devam ediyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde ve köylerinde yaz Kur'an kursu kayıtları devam ediyor.



İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulların tatile girmesiyle yaz Kur'an kurslarının çocukların ve gençlerin dini bilgi edinmelerinin yanı sıra milli, manevi ve ahlaki değerlerle yetişmelerinde önemli bir görev üstlendiğini söyledi.



İlçe genelinde kurs kayıtlarının devam ettiğini belirten İçli, "Çocukların yaz tatilini en verimli şekilde değerlendirmeleri gerekiyor. Bu yaz döneminde çocuklarımızı camilerimize ve kurslarımıza bekliyoruz." dedi.

