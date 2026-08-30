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        Yemek masasına file gererek masa tenisine başlayan Ebubekir İnce, Avrupa'dan 3 madalyayla döndü

        SERHAT ZAFER - Sivas'ta kardeşleriyle evlerinde eğlence amacıyla yemek masasına file gererek oynamaya başladığı masa tenisinde milli takıma seçilen Ebubekir İnce, İşitme Engelliler Avrupa Gençlik Oyunları'ndan 3 madalyayla döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Yemek masasına file gererek masa tenisine başlayan Ebubekir İnce, Avrupa'dan 3 madalyayla döndü

        SERHAT ZAFER - Sivas'ta kardeşleriyle evlerinde eğlence amacıyla yemek masasına file gererek oynamaya başladığı masa tenisinde milli takıma seçilen Ebubekir İnce, İşitme Engelliler Avrupa Gençlik Oyunları'ndan 3 madalyayla döndü.

        Kentte yaşayan Enes İnce'nin dört çocuğundan biri olan 15 yaşındaki Ebubekir, işitme engelli olarak dünyaya geldi.

        Şehit Halil Kantarcı Özel Eğitim Meslek Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ebubekir, kardeşleriyle eğlence amacıyla evlerindeki yemek masasına file kurarak masa tenisi oynamaya başladı.

        Okul seçmelerinde keşfedilen Ebubekir, yaklaşık 1,5 yıl önce başladığı masa tenisinde kısa sürede önemli başarılar elde etti.

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        Almanya'nın Hannover kentinde 17-23 Ağustos tarihlerinde düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Gençlik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu, 3 farklı kategoride altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

        Ebubekir, çift erkeklerde Rüzgar Alp Yalçınkaya ile birlikte altın, 16 yaş altı kategorisinde gümüş, karışık çiftlerde ise Elvin Oktay ile birlikte bronz madalyanın sahibi oldu.

        - Çok çalışarak madalyalara ulaştı

        İşitme cihazı kullanan milli sporcu Ebubekir İnce, AA muhabirine, küçükken evlerindeki yemek masasında babası ve ağabeyi ile masa tenisi oynamaya başladığını söyledi.

        Okuldaki öğretmeninin yönlendirmesiyle Masa Tenisi Milli Takımı Antrenörü Erkan Deliktaş ile tanıştığını belirten Ebubekir, çok çalışarak madalyalara ulaştığını ifade etti.

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        Hedefleri hakkında konuşan Ebubekir, "Kısa sürede büyük başarı elde ettim. Hedefim dünya şampiyonalarında ve olimpiyatlarda madalya kazanmak." dedi.

        Ebubekir, masa tenisi sporunun çok güzel olduğunu vurgulayarak, engellileri spor yapmaya davet etti.

        - Yetenek taramasında keşfedildi

        Baba Enes İnce de oğlunun küçük yaşlarda eğlence amacıyla yemek masasına file gererek kardeşleriyle ve kendisiyle masa tenisi oynamaya başladığını söyledi.

        Sonrasında kendi aralarında maçlar yapmaya başladıklarını anlatan İnce, okulda düzenlenen yetenek taramasında milli takım antrenörü Erkan Deliktaş'ın oğlu Ebubekir'i keşfettiğini belirtti.

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        Oğlunun başarısının kendisini mutlu ettiğini aktaran İnce, Ebubekir'in evde eğlence amaçlı maçlar yapmaya devam ettiğini dile getirdi.

        - "Ebubekir'den umutluyuz"

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi Antrenörü ve İşitme Engelliler Spor Federasyonu Milli Takım Antrenörü Erkan Deliktaş ise Ebubekir ile seçmeler için gittikleri okulda tanıştıklarını söyledi.

        Ailesi ve öğretmeniyle konuşarak Ebubekir'i yaklaşık 1,5 yıl önce bu sporla tanıştırdıklarını anlatan Deliktaş, sporcuyu haftanın 6 günü çift antrenman yaparak müsabakalara hazırladıklarını ifade etti.

        Ebubekir'in kentte ilk kez katıldığı Okullar Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını vurgulayan Deliktaş, Avrupa'da da önemli derece elde ettiğini kaydetti.

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        Deliktaş, sporcusunun başarısından büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bundan sonraki hedefimiz büyükler Avrupa Şampiyonası, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu. Ebubekir'den umutluyuz. Ebubekir'i normal sporcularla da yarıştırıyoruz. 3-6 Eylül'de Ankara'da Gençler Bölge Takım müsabakaları var ve Ebubekir'i orada da yarıştıracağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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