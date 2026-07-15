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        Zara'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

        Sivas'ın Zara ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Zara'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

        Sivas'ın Zara ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Zara Kaymakamı Malik Çalışır, Belediye Başkanı Fatih Çelik ve ilçe protokolü Zara Şehitliği'ni ziyaret etti.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilçe protokolü, şehit ailelerinin de katılımıyla şehit mezarlarını ziyaret ederek, karanfil bırakıp dua etti.

        Zaralı askeri ve sivil 33 şehidin fotoğraf, künye ve eşyalarının yer aldığı Zara Belediyesi Şehitler Müzesi ve müze avlusunda açılan 15 Temmuz fotoğraf sergisini ziyaret eden ilçe protokolü, daha sonra Selimiye Şehitleri'nin mezarlarını ziyaret etti.

        Kaymakam Çalışır ve beraberindekiler, daha sonra İstanbul Çengelköy'de FETÖ üyelerinin açtığı ateş sonucu 37 yaşında şehit olan Halil Kantarcı'nın babası Ali ve annesi Fadime Kantarcı'nın Canova köyündeki evlerini ziyaret etti.

        İlçe protokolü, daha sonra şehit ailelerine ziyarette bulundu.

        15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için Zara İlçe Müftülüğü tarafından tarihi Zara Merkez Çarşı Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

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