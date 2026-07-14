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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri 15 Temmuz gazisi Gürsel Erden, darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlattı:

        15 Temmuz gazisi Gürsel Erden, darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlattı:

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde, İstanbul Borsası'nda yaralanan Gürsel Erden, Tekirdağ'da katıldığı konferansta "o gece" yaşadıklarını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 16:48 Güncelleme:
        15 Temmuz gazisi Gürsel Erden, darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlattı:

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde, İstanbul Borsası'nda yaralanan Gürsel Erden, Tekirdağ'da katıldığı konferansta "o gece" yaşadıklarını anlattı.

        Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Hürriyet Çocuk Evleri Sitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta İletişim Başkanlığının hazırladığı 15 Temmuz video gösterimi yapıldı.

        15 Temmuz gazisi Gürsel Erden, burada yaptığı konuşmada, darbe girişimi gecesi yaşadıklarını unutamadığını, 15 Temmuz'u kimsenin unutmaması gerektiğini dile getirdi.

        Sokağa çıkan insanların ellerinde hiçbir şeyin olmadığını, yüreklerinde ise vatan sevgisinin olduğunu ifade eden Erden, "Vatan için, bayrak için o gece çıktık ve onları yendik. Mehmetçik bizim Mehmetçiğimiz, polis bizim polisimiz ama hainler onları kandırdılar. Onların tuzaklarını başlarına çaldık. Niye? Tuzak kurucuların en güzeli Allah'tır. Allah için o gece çıktık. Vatan için, bayrak için o gece çıktık ve onları yendik. Bizim canımızla alakalı bir kaygımız yoktu. Oturabilirdik evimizde, televizyon izleyebilirdik. Ama bir irade 'çıkın' dedi. İşte o Allah'ın gücüydü. Bize güç veren Allah, silahsız, taşsız, sopasız onları ne yaptık? Kalkışmalarını başlarına çaldık." diye konuştu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir de 15 Temmuz'un milletin birliğine, devletin bağımsızlığına, millet iradesine, demokrasiye ve devlete tehdit olarak ortaya çıkmış dış kaynaklı hain darbe girişimi olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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