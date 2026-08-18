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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti

        Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti

        Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Tekirdağ'da Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 15:18 Güncelleme:
        Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti

        Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Tekirdağ'da Vali Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti.

        Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Tuncay ile Soytürk bir süre görüştü.

        Ziyarette, Ceza İşleri Genel Müdürü Hazim Aslancı, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcı Vekili Seyfullah Öselmiş, İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Eray Pınar ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halit Gündoğu da yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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