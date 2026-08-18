Şarköy'de üç yeni yaşam alanı 21 Ağustos'ta hizmete açılacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Şarköy ilçesinde yapım ve düzenleme çalışmaları tamamlanan Cumhuriyet Meydanı, Özgürlük Parkı ve Türkan Bebek Parkı, 21 Ağustos Cuma günü düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplam 9 bin 430 metrekarelik alanda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yeşil alanlar, çocuk oyun ve spor alanları, dinlenme birimleri ile çeşitli kentsel donatılar oluşturuldu.

Düzenlemelerde 2 bin 975 metrekare yeşil alan oluşturulurken, 4 bin 188 metrekare alan yaya kullanımı, dinlenme ve etkinliklere uygun şekilde düzenlendi. Üç parkta toplam 1.058 metrekare çocuk oyun alanı ve 225 metrekare açık hava fitness alanı yer aldı.

REKLAM

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, çocukların güvenle oynayabileceği, gençlerin ve vatandaşların spor yapıp dinlenebileceği alanlar oluşturduklarını belirtti.

Yüceer, 21 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek açılış törenine tüm vatandaşları davet etti.