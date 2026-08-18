Tekirdağ'da tarım, sanayi, hayvancılık ve teknoloji fuarı için hazırlık toplantısı yapıldı

Tekirdağ'da 1-5 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenecek Tarım, Sanayi, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı öncesi hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa ilçesindeki Sahil Dolgu Alanı'nda düzenlenecek fuara ilişkin hazırlıklar sürüyor.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy ve kurum yetkilileri, Tekirdağ Ticaret Borsası Başkanı Osman Sarı, oda yönetim kurulu üyesi Oktay Okyay ile Renkly Fuarcılık Ltd. Şti. yetkilileri katıldı.

REKLAM

Toplantıda fuarın hazırlık ve organizasyon süreci, paydaş kurumların katkıları, sektör temsilcilerinin katılımı ve fuarın daha geniş kitlelere ulaştırılması için yapılabilecek işbirlikleri ele alındı.

Tarım, hayvancılık, sanayi ve teknoloji sektörlerini bir araya getirmesi planlanan fuarla sektör temsilcileri arasında yeni işbirliklerinin geliştirilmesi ve ticari bağlantıların güçlendirilmesi hedefleniyor.