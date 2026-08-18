Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü Akdemir, Vali Soytürk'ü ziyaret etti

Akdemir'e ziyarette Tekirdağ Kadastro Müdürü Namık Kemal Erzurum, Çorlu Tapu Müdürü İrfan Ayakdaş ve Ergene Tapu Müdürü Filiz Özbek eşlik etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akdemir, Bölge Müdür Yardımcısı Yunus Tokmak ve Müdür Yardımcısı Vekili Yakup Dağ ile birlikte Vali Soytürk'le bir süre görüştü.

Edirne Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

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