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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü Akdemir, Vali Soytürk'ü ziyaret etti

        Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü Akdemir, Vali Soytürk'ü ziyaret etti

        Edirne Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 09:26 Güncelleme:
        Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü Akdemir, Vali Soytürk'ü ziyaret etti

        Edirne Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akdemir, Bölge Müdür Yardımcısı Yunus Tokmak ve Müdür Yardımcısı Vekili Yakup Dağ ile birlikte Vali Soytürk'le bir süre görüştü.

        Akdemir'e ziyarette Tekirdağ Kadastro Müdürü Namık Kemal Erzurum, Çorlu Tapu Müdürü İrfan Ayakdaş ve Ergene Tapu Müdürü Filiz Özbek eşlik etti.

        Ziyarette kurumların çalışmaları ve yürütülen hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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