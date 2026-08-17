Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

Gemilerin bekleme süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Bölgede zaman zaman saatte 40 kilometre hıza ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ açıklarında demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, hava koşullarının düzelmesiyle yeniden seyrine başladı.

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