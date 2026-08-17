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        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

        Tekirdağ'da 5 gündür devam eden poyrazın etkisini azaltmasıyla deniz ulaşımı normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

        Tekirdağ'da 5 gündür devam eden poyrazın etkisini azaltmasıyla deniz ulaşımı normale döndü.

        Bölgede zaman zaman saatte 40 kilometre hıza ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ açıklarında demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, hava koşullarının düzelmesiyle yeniden seyrine başladı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle güvenli bölgelerde bekleyen gemilerin rotalarında ilerlemeye devam ettiği görüldü.

        Gemilerin bekleme süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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