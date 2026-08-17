Tekirdağ'da Rüstem Paşa Camisi'nde yaz Kur'an kursu sona erdi
Tekirdağ'da tarihi Rüstem Paşa Camisi'nde düzenlenen yaz Kur'an kursu, kapanış programıyla tamamlandı.
Tekirdağ'da tarihi Rüstem Paşa Camisi'nde düzenlenen yaz Kur'an kursu, kapanış programıyla tamamlandı.
Yaz boyunca devam eden kursun kapanış programına öğrenciler, veliler ve din görevlileri katıldı.
Programda öğrenciler Kur'an-ı Kerim tilaveti, sure ve hadis okumaları ile şiir ve ilahi dinletileri sundu.
Öğrencilerin yaz kursunda öğrendikleri dini bilgileri pekiştirmeleri amacıyla dijital ortamda "Bilgi Yarışması" da düzenlendi.
Programın sonunda kursa düzenli katılan öğrencilere katılım belgeleri verildi.
Toplu fotoğraf çekiminin ardından sona eren programda, öğrencilere ve velilere teşekkür edildi.
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