Tekirdağ'da Rüstem Paşa Camisi'nde yaz Kur'an kursu sona erdi

Programda öğrenciler Kur'an-ı Kerim tilaveti, sure ve hadis okumaları ile şiir ve ilahi dinletileri sundu.

Yaz boyunca devam eden kursun kapanış programına öğrenciler, veliler ve din görevlileri katıldı.

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