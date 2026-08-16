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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Tekirdağlı Yazarlar Buluşması" programında, kentte yaşayan yazarlar okurlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 14:49 Güncelleme:
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Tekirdağlı Yazarlar Buluşması" programında, kentte yaşayan yazarlar okurlarla bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında Tekirdağlı yazarlar eserlerini hemşehrileriyle buluşturdu.

        Kitap ve sohbet etkinliklerinin gerçekleştirildiği program, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Bandosu'nun müzik dinletisiyle sona erdi.

        Açıklamada, kültür ve sanat etkinliklerinin kentte daha fazla yer bulması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

        "Tekirdağlı Yazarlar Buluşması"nın 23 Ağustos'ta Süleymanpaşa Sahil Dolgu Alanı'nda yeniden gerçekleştirileceği bildirildi.

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        - Çerkezköy Belediyesinin Yaz Spor Okulu sona erdi

        Çerkezköy Belediyesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Yaz Spor Okulu, 2 bine yakın öğrencinin katılımıyla tamamlandı.

        Çerkezköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Temmuz'da başlayan ve iki dönem halinde gerçekleştirilen Yaz Spor Okulu, 29 Ekim Spor Kompleksi'nde düzenlenen programla sona erdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çerkezköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdür Vekili Cansu Çutok, Yaz Spor Okulu'nun bu yıl 12'ncisini düzenlediklerini belirtti.

        Çutok, kurslarda futbol, kız futbolu, basketbol, voleybol, masa tenisi, badminton, kort tenisi, okçuluk, halk dansları, tekvando, karate, wushu, güreş, atletizm, işaret dili, bale, genel jimnastik, temel hareket eğitimi ve serbest stil çocuk dansı branşlarında eğitim verildiğini aktardı.

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        Kursların farklı tesislerde gerçekleştirildiği, halk dansları, işaret dili ve bale eğitimlerinin Belediye Hizmet Binası Çok Amaçlı Salon'da, kort tenisi eğitiminin Tepe Piknik Alanı'nda, futbol ve kız futbolu eğitimlerinin ise 1911 Spor Tesisleri ile Kızılpınar 100. Yıl Stadı'nda yapıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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