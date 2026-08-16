TESKİ, boşa akan su kaynaklarını tarımsal sulamada değerlendiriyor

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), yağmur ve kaynak sularının tarımsal sulamada değerlendirilmesi amacıyla hayata geçirdiği uygulamayla günlük yaklaşık 3 bin metreküp suyu üretime kazandırıyor.

TESKİ'den yapılan açıklamaya göre, su kaynaklarının verimli kullanılması ve tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla oluşturulan sistem sayesinde doğrudan akışa geçen yağmur ve kaynak suları kontrollü şekilde toplanarak tarımsal sulamada kullanılabilir hale getiriliyor.

Uygulamayla günlük yaklaşık 3 bin metreküp suyun tarımsal sulamada değerlendirilmesi sağlanıyor.

Açıklamada, kullanılmadan akıp giden suyun üretime kazandırılmasıyla tarımsal sulamada kullanılan mevcut su kaynakları üzerindeki baskının azaltılmasına katkı sağlandığı belirtildi.

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İklim değişikliği ve kuraklık riskinin su kaynakları üzerindeki etkilerinin arttığına dikkat çekilen açıklamada, suyun doğru ve verimli kullanılmasının önemine vurgu yapıldı.

TESKİ'nin suyun sürdürülebilir yönetimine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, doğal kaynakların korunması ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesinin hedeflendiği kaydedildi.