Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri TESKİ, boşa akan su kaynaklarını tarımsal sulamada değerlendiriyor

        TESKİ, boşa akan su kaynaklarını tarımsal sulamada değerlendiriyor

        Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), yağmur ve kaynak sularının tarımsal sulamada değerlendirilmesi amacıyla hayata geçirdiği uygulamayla günlük yaklaşık 3 bin metreküp suyu üretime kazandırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 14:43 Güncelleme:
        TESKİ, boşa akan su kaynaklarını tarımsal sulamada değerlendiriyor

        Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), yağmur ve kaynak sularının tarımsal sulamada değerlendirilmesi amacıyla hayata geçirdiği uygulamayla günlük yaklaşık 3 bin metreküp suyu üretime kazandırıyor.

        TESKİ'den yapılan açıklamaya göre, su kaynaklarının verimli kullanılması ve tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla oluşturulan sistem sayesinde doğrudan akışa geçen yağmur ve kaynak suları kontrollü şekilde toplanarak tarımsal sulamada kullanılabilir hale getiriliyor.

        Uygulamayla günlük yaklaşık 3 bin metreküp suyun tarımsal sulamada değerlendirilmesi sağlanıyor.

        Açıklamada, kullanılmadan akıp giden suyun üretime kazandırılmasıyla tarımsal sulamada kullanılan mevcut su kaynakları üzerindeki baskının azaltılmasına katkı sağlandığı belirtildi.

        REKLAM

        İklim değişikliği ve kuraklık riskinin su kaynakları üzerindeki etkilerinin arttığına dikkat çekilen açıklamada, suyun doğru ve verimli kullanılmasının önemine vurgu yapıldı.

        TESKİ'nin suyun sürdürülebilir yönetimine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, doğal kaynakların korunması ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesinin hedeflendiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi!
        Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi!
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        Sahne sırası Beşiktaş'ta!
        Sahne sırası Beşiktaş'ta!
        'Fırat'ın katili kadın kılığında kaçtı' iddiası! Aileden şoke eden suçlama!
        'Fırat'ın katili kadın kılığında kaçtı' iddiası! Aileden şoke eden suçlama!
        10 ton gıda imha edildi
        10 ton gıda imha edildi
        Modem dolandırıcılığı operasyonu!
        Modem dolandırıcılığı operasyonu!
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        İtalyan profesör, İstanbul'daki evinde ölü bulundu
        İtalyan profesör, İstanbul'daki evinde ölü bulundu
        Alihan Kuriş tutuklandı
        Alihan Kuriş tutuklandı
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Halı sahada bir facia daha! Fenalaştı, hastanede öldü!
        Halı sahada bir facia daha! Fenalaştı, hastanede öldü!
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        Ümit Besen’in kızı evlendi
        Ümit Besen’in kızı evlendi
        "F.Bahçe'nin defosu İsmail Kartal"
        "F.Bahçe'nin defosu İsmail Kartal"
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        140 yıllık hayalin sonuçları
        140 yıllık hayalin sonuçları
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da
        Ünlü oyuncu mavi turda
        Ünlü oyuncu mavi turda
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!

        Benzer Haberler

        İki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı
        İki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı
        Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon; 7 tutuklama
        Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon; 7 tutuklama
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağlı ultra maratoncu Tuz Gölü'nde zirveyi hedefliyor
        Tekirdağlı ultra maratoncu Tuz Gölü'nde zirveyi hedefliyor
        NKÜ'de yeni eğitim-öğretim dönemi hazırlıkları değerlendirildi
        NKÜ'de yeni eğitim-öğretim dönemi hazırlıkları değerlendirildi
        Çorlu'da ilginç manzara: Direkler, ağaçlar ve tarlalar leyleklerle doldu
        Çorlu'da ilginç manzara: Direkler, ağaçlar ve tarlalar leyleklerle doldu