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        NKÜ'de yeni eğitim-öğretim dönemi hazırlıkları değerlendirildi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ), yeni eğitim-öğretim döneminde Rektörlük tarafından yürütülecek çalışmaların değerlendirilmesi ve birimler arası koordinasyonun sağlanması amacıyla "Yeni Dönem Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 10:51 Güncelleme:
        NKÜ'de yeni eğitim-öğretim dönemi hazırlıkları değerlendirildi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ), yeni eğitim-öğretim döneminde Rektörlük tarafından yürütülecek çalışmaların değerlendirilmesi ve birimler arası koordinasyonun sağlanması amacıyla "Yeni Dönem Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

        Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gülsüm Özkan, Prof. Dr. Murat Taşan ve Prof. Dr. Celalettin Vatandaş ile Genel Sekreter Gökhan Saygı, Genel Sekreter Yardımcıları İlhan Koçer ve Hakan Cömertler, Rektör Danışmanı Adnan Arabul ile ilgili daire başkanları katıldı.

        Toplantıda, yeni eğitim-öğretim döneminde Rektörlük tarafından yürütülecek akademik ve idari iş ve işlemler ele alındı.

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        Yeni döneme yönelik hazırlık ve planlamaların değerlendirildiği toplantıda, birimler arasındaki koordinasyonun etkin şekilde yürütülmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

        Öğrenciler ile akademik ve idari personelin yeni eğitim-öğretim dönemine düzenli ve verimli şekilde başlamasına yönelik hazırlıkların da değerlendirildiği toplantıda, yürütülecek çalışmaların planlanmasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

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