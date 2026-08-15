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        Tekirdağ'da anızlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde anızlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Tekirdağ'da anızlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde anızlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Bahçeağıl Mahallesi'ndeki anızlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ağaçlık alana ve ayçiçeği tarlasına sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangına müdahalede iş makinelerinden de yararlanıldı.

        Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında, yaklaşık 100 dekar tarım arazisi zarar gördü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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