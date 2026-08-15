Tekirdağ'da anızlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde anızlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde anızlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Bahçeağıl Mahallesi'ndeki anızlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ağaçlık alana ve ayçiçeği tarlasına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahalede iş makinelerinden de yararlanıldı.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında, yaklaşık 100 dekar tarım arazisi zarar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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