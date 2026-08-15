Tekirdağ'da asayiş
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ortcami Mahallesi'nde belirlenen adreste arama yaptı.
Aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.
- Üst aramasında uyuşturucu bulundu
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınova Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
- Uyuşturucu hap ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Paşa Mahallesi'nde şüphe üzerine 3 kişiyi durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.
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