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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da farklı suçlardan aranan 19 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da farklı suçlardan aranan 19 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanan farklı suçlardan aranan 19 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 10:53 Güncelleme:
        Tekirdağ'da farklı suçlardan aranan 19 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanan farklı suçlardan aranan 19 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde son bir haftada çalışma gerçekleştirildi.

        Çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 74 şüpheli yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 19 şüpheli tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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