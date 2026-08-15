Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da göl ve göletlere 603 bin 500 sazan yavrusu bırakılacak

        Tekirdağ'da göl ve göletlere 603 bin 500 sazan yavrusu bırakılacak

        Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Tekirdağ'daki göl ve göletlere bırakılmak üzere 603 bin 500 pullu sazan yavrusu teslim alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 11:36 Güncelleme:
        Tekirdağ'da göl ve göletlere 603 bin 500 sazan yavrusu bırakılacak

        Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Tekirdağ’daki göl ve göletlere bırakılmak üzere 603 bin 500 pullu sazan yavrusu teslim alındı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonunda üretilen sazan yavruları, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

        Kentte belirlenen göl ve göletlere bırakılacak yavrularla balık popülasyonunun artırılması ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin desteklenmesi hedefleniyor.

        Açıklamada, balıklandırma çalışmalarının su kaynaklarındaki doğal dengenin korunması ve su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması amacıyla sürdürüldüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eyüp Can Güner'in kovalandığı görüntüler ortaya çıktı
        Eyüp Can Güner'in kovalandığı görüntüler ortaya çıktı
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        Baba, oğul ve kardeş aynı kaderi paylaşıyorlar!
        Baba, oğul ve kardeş aynı kaderi paylaşıyorlar!
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        İmha için parçalamışlar! El konuldu
        İmha için parçalamışlar! El konuldu
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Hürmüz'de bir gemi vuruldu
        Hürmüz'de bir gemi vuruldu
        "En stresli sezon açılışı"
        "En stresli sezon açılışı"
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        Aşk dolu kutlama
        Aşk dolu kutlama
        Araç kiralamada yeni düzenleme
        Araç kiralamada yeni düzenleme
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!
        Onlar kıdem tazminatını nasıl alabilir?
        Onlar kıdem tazminatını nasıl alabilir?
        Gökhan Özen evlendi
        Gökhan Özen evlendi
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarıları!
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarıları!
        AK Parti'ye katıldılar
        AK Parti'ye katıldılar
        Ağrı kesiciler ağrıyan yeri nasıl buluyor?
        Ağrı kesiciler ağrıyan yeri nasıl buluyor?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da aranan 74 kişi yakalandı
        Tekirdağ'da aranan 74 kişi yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da farklı suçlardan aranan 19 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da farklı suçlardan aranan 19 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da çalınan motosiklet bulundu, şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da çalınan motosiklet bulundu, şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa